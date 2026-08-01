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רצח בנתיבות: גבר בן 40 נורה למוות ברחבת חניה

גבר כבן 40 נדקר למוות ברחבת חניה בנתיבות • חשוד נוסף נפצע קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה (משטרה)

זירת הרצח בנתיבות, הערב | צילום: צילום: דוברות מד״א
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