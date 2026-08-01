הנשיא האמריקני העלה תוך שעות תמונות של מטוסי קרב וספינות איראניות ששקעו • רמז שהוא 'משמיד' את המטבע המקומי באיראן | על רקע הערכות כי קרוב להחלטה על תקיפה נרחבת (בעולם)

יוסי נכטיגל