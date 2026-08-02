בדיוק חמישה עשורים אחרי מבצע החילוץ האגדי, אוגנדה הנציחה את יוני נתניהו בטרמינל הישן של נמל התעופה באנטבה – המקום שבו נהרג בעת שהוביל את כוח החילוץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
תקיפות מדויקת בהכוונת שב"כ ברחבי הרצועה • מחסן אחד ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא | דוגמה נוספת לשימוש חמאס בתשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)ב. ניסני
מתפללים שהגיעו לתפילת נץ גילו צלבי קרס שרוססו בתוך בית הכנסת • המשטרה פתחה בחקירה כפשע שנאה אנטישמי | האירוע מצטרף לגל תקיפות נגד יהודים בארה"ב (בעולם)יוסי נכטיגל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הסכים לבטל תקיפה מתוכננת באיראן לאחר שהושגו קווי מתאר להסכם. לפי ההודעה, ההסכם יכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני האיראני. טראמפ ציין: "זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה, לאחר שהושגו קווי המתאר של הסכם". הנשיא הוסיף כי "מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזו" והדגיש שהביטול מותנה בהגעה מהירה להסכם סופי.קובי אטינגר
שיא גל החום מגיע בדיוק בשיא ימי בין הזמנים: השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות אדומות בבקעה, בצפון, בים המלח ובנגב. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יימדדו בכל הארץ, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות (חדשות)קובי אטינגר
על רקע המתיחות החריגה: שר החוץ האיראני הבהיר למקבילו הסעודי כי כל שיתוף פעולה עם תקיפה ישראלית או אמריקנית יענה בתגובה קשה • במקביל, יורש העצר בן סלמאן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ וקרא לו לפעול בדחיפות להרגעת הרוחות באזור (בעולם)יוני גבאי
שירותי הכבאות הוציאו צו סגירה לישיבת נר זרח בעוצם בגלל ליקויי בטיחות • רבני הישיבה קיימו עצרת תפילה בציון מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל | פגישה דחופה היום עם גורמי הכבאות (חרדים)קובי ישראל
משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ