כיכר השבת
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דרמה של הרגע האחרון: טראמפ ביטל תקיפה נרחבת באיראן והודיע: "הושגו קווים כלליים לעסקה"

הנשיא טראמפ הפתיע את העולם והודיע הלילה כי ביטל מתקפה מסיבית שתוכננה נגד איראן, תוך שהוא מציב אולטימטום לסגירת הסכם מהיר שיחסל את איומי הגרעין ויפתח את מצר הורמוז | הנשיא הבהיר: "ישראל מצטרפת אליי למחויבות זו" (אקטואליה)

הנשיא טראמפ | צילום: צילום: שאטרסטוק
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08:14

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תקיפות מדויקת בהכוונת שב"כ ברחבי הרצועה • מחסן אחד ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא | דוגמה נוספת לשימוש חמאס בתשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)

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יוסי נכטיגל
08:03

טראמפ מודיע על ביטול תקיפה באיראן בעקבות הסכם לפתיחת הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הסכים לבטל תקיפה מתוכננת באיראן לאחר שהושגו קווי מתאר להסכם. לפי ההודעה, ההסכם יכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני האיראני. טראמפ ציין: "זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה, לאחר שהושגו קווי המתאר של הסכם". הנשיא הוסיף כי "מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזו" והדגיש שהביטול מותנה בהגעה מהירה להסכם סופי.

קובי אטינגר
07:57

אל תצאו לטייל | גל החום בשיאו - אזהרות אדומות ושרב כבד בכל הארץ

שיא גל החום מגיע בדיוק בשיא ימי בין הזמנים: השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות אדומות בבקעה, בצפון, בים המלח ובנגב. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יימדדו בכל הארץ, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות (חדשות)

קובי אטינגר
07:50

על הכוונת של איראן: האיום על ישראל והמפרץ - והפנייה של סעודיה לטראמפ

על רקע המתיחות החריגה: שר החוץ האיראני הבהיר למקבילו הסעודי כי כל שיתוף פעולה עם תקיפה ישראלית או אמריקנית יענה בתגובה קשה • במקביל, יורש העצר בן סלמאן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ וקרא לו לפעול בדחיפות להרגעת הרוחות באזור (בעולם)

יוני גבאי
07:46

דרמה ב'נר זרח': שבועיים ל'זמן אלול' – צו סגירה הוצא לישיבה בעקבות ליקויי בטיחות

שירותי הכבאות הוציאו צו סגירה לישיבת נר זרח בעוצם בגלל ליקויי בטיחות • רבני הישיבה קיימו עצרת תפילה בציון מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל | פגישה דחופה היום עם גורמי הכבאות (חרדים)

קובי ישראל
07:45

קו אדום מדמם: סוריה מציבה מחסום אש מטורף לעיראק

משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
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