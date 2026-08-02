נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הסכים לבטל תקיפה מתוכננת באיראן לאחר שהושגו קווי מתאר להסכם. לפי ההודעה, ההסכם יכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני האיראני. טראמפ ציין: "זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה, לאחר שהושגו קווי המתאר של הסכם". הנשיא הוסיף כי "מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזו" והדגיש שהביטול מותנה בהגעה מהירה להסכם סופי.

קובי אטינגר