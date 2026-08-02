טראמפ מודיע על ביטול תקיפה באיראן בעקבות הסכם לפתיחת הורמוז

בדיוק חמישה עשורים אחרי מבצע החילוץ האגדי, אוגנדה הנציחה את יוני נתניהו בטרמינל הישן של נמל התעופה באנטבה – המקום שבו נהרג בעת שהוביל את כוח החילוץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
תקיפות מדויקת בהכוונת שב"כ ברחבי הרצועה • מחסן אחד ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא | דוגמה נוספת לשימוש חמאס בתשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)ב. ניסני
מתפללים שהגיעו לתפילת נץ גילו צלבי קרס שרוססו בתוך בית הכנסת • המשטרה פתחה בחקירה כפשע שנאה אנטישמי | האירוע מצטרף לגל תקיפות נגד יהודים בארה"ב (בעולם)יוסי נכטיגל
שיא גל החום מגיע בדיוק בשיא ימי בין הזמנים: השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות אדומות בבקעה, בצפון, בים המלח ובנגב. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יימדדו בכל הארץ, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות (חדשות)קובי אטינגר
על רקע המתיחות החריגה: שר החוץ האיראני הבהיר למקבילו הסעודי כי כל שיתוף פעולה עם תקיפה ישראלית או אמריקנית יענה בתגובה קשה • במקביל, יורש העצר בן סלמאן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ וקרא לו לפעול בדחיפות להרגעת הרוחות באזור (בעולם)יוני גבאי
שירותי הכבאות הוציאו צו סגירה לישיבת נר זרח בעוצם בגלל ליקויי בטיחות • רבני הישיבה קיימו עצרת תפילה בציון מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל | פגישה דחופה היום עם גורמי הכבאות (חרדים)קובי ישראל
משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
העיתון א-שרק אל-אווסט חושף: פגישה מרובעת צפויה בקהיר בהשתתפות המדינות המתווכות • ויטקוף וקושנר צפויים להגיע לאזור בקרוב | מצרים תולה תקווה בלחץ טראמפ על נתניהו (צבא וביטחון)יוני גבאי
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