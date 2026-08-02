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צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר

צה"ל תקף בסוף השבוע ברצועת עזה וחיסל שני מחבלי חמאס: סאלם גמאל עבד אלרחמן אבו לבד, ראש חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, חוסל בדרום הרצועה. בתקיפה נוספת במרכז הרצועה חוסל מחמד עבד אלנאצר מחמד חטיב, מפקד בגדוד מע'אזי. שני המחבלים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. החיסולים בוצעו בתקיפות מדויקות מהאוויר.

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