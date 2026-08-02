אחרי שיו"ר הציונות הדתית, סמוטריץ', נפגש עם הדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, הבוקר דווח כי האחרון השיב לו בשלילה על הצעתו | בסביבת הרב אומרים שהוא סירב מכמה סיבות בהן רצונו להמשיך ״להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי" (פוליטי)

יוני גבאי