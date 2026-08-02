אחרי שיו"ר הציונות הדתית, סמוטריץ', נפגש עם הדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, הבוקר דווח כי האחרון השיב לו בשלילה על הצעתו | בסביבת הרב אומרים שהוא סירב מכמה סיבות בהן רצונו להמשיך ״להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי" (פוליטי)יוני גבאי
שוטרים ולוחמי יס"מ עצרו תושב יפו בשנות ה-20 לחייו, בחשד שהניח בפתח מסעדה בתל אביב בקבוק מיץ, תמים לכאורה, שהכיל נוזל דליק ואליו מחובר חוט, כחלק ממעשה איום על בעל המקום. כך הוא נתפס (בארץ)קובי רוזן
רכב התנגש במעקה בטיחות בכביש 44 סמוך לצומת חב"ד בשעה 12:00. צוותי מד"א פינו שני פצועים לבית החולים שמיר-אסף הרופא: גבר כבן 40 במצב בינוני עם חבלה בבטן, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב סיכלו חוליה חמושה זמן קצר לפני ביצוע פיגוע פלילי ביישוב ביר אל-מכסור. הכוחות פשטו לפנות בוקר על מבנה ביישוב ותפסו רובה M16, אקדח טעון, תחמושת וכפפות. במהלך הפעילות נעצרו חמישה חשודים שתכננו לבצע פשע במסגרת סכסוך.קובי רוזן
בעקבות הדיווחים על תקיפת סייבר על משק המים בארה"ב, במערך הסייבר הלאומי מאשרים היום כי "ישראל מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים, בתדירות יום-יומית, גם על מערכת המים" (ביטחוני)דניאל הרץ
הכול נראה בתחילה כמו צלילה שגרתית, עד שהכריש החל להתנהג בצורה חריגה ותקף את הצוללן (חדשות בעולם)דני שפיץ
סרטון קצר שבו נראה אדם כבד משקל רוכב על סוס הפך לוויראלי, הצית גל של ביקורת וזעם – והוביל אפילו לחקירת משטרה (חדשות בעולם)דני שפיץ
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