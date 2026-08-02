מכה לסמטריץ': הדיין הרב זרביב לא יצטרף למפלגה - זו הסיבה 

בעקבות הדיווחים על תקיפת סייבר על משק המים בארה"ב, במערך הסייבר הלאומי מאשרים היום כי "ישראל מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים, בתדירות יום-יומית, גם על מערכת המים" (ביטחוני)

דניאל הרץ