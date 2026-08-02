בטהרן טוענים: ניתוח טכנולוגי של קובץ שמע יכול לחשוף את מיקומו המדויק • החשש: 'טביעת אצבע אקוסטית' תסגיר את הבונקר | האם יש בכלל מי שיקליט? (בעולם)

יוסי נכטיגל