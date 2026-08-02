עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים במושב כסלון • נוהל 'מכת אש' הוכרז בשל עוצמת האש | סכנה ממשית לקו בתים (בארץ)כיכר השבת
עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים במושב כסלון • נוהל 'מכת אש' הוכרז בשל עוצמת האש | סכנה ממשית לקו בתים (בארץ)כיכר השבת
מחסן המכיל חומרים כימיים מסוכנים עולה בלהבות במחוז מוזל שבצרפת | כ-30,000 איש הונחו להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות | תושב מעיד: "האוויר בלתי ניתן לנשימה" | ענן שחור מיתמר מעל המפעל בשעה זו (בעולם)כיכר השבת
בטהרן טוענים: ניתוח טכנולוגי של קובץ שמע יכול לחשוף את מיקומו המדויק • החשש: 'טביעת אצבע אקוסטית' תסגיר את הבונקר | האם יש בכלל מי שיקליט? (בעולם)יוסי נכטיגל
תאונת דרכים קשה אירעה בכביש 77 סמוך למחלף רמת ישי, עם מעורבות של ארבעה כלי רכב שאחד מהם התהפך. ארבעה נפגעים בגילאי 30-50 נפצעו באורח בינוני, ו-11 נוספים בגילאי 10-30, חלקם ילדים, נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, וכלל הנפגעים פונו לבתי החולים.קובי רוזן
הוא רק צחצח שיניים כרגיל - אבל נקודה אדומה קטנה בכיור גרמה לו לעצור. מה שרבים ממהרים לשטוף ולהמשיך הלאה, עשוי להיות הסימן שהחניכיים מנסות לשלוחכיכר השבת
רוב המהגרים הבלתי חוקיים ממרוקו לספרד כבר עשו פרסה, והחליטו לחזור לבתיהם אל מעבר לגבול | בראיונות שפורסמו ב'רויטרס', התלוננו המרוקנים על היחס המזלזל שקיבלו ועל המחירים היקרים באי הסמוך (חדשות)כיכר השבת
תאונת דרכים מחרידה התרחשה בשעות אחר הצהריים ברמת הגולן: חובשים ופרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 35 שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, תשעה פצועים קיבלו טיפול ופונו לבתי חולים (בארץ)מישאל לוי
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