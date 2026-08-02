עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים במושב כסלון • נוהל 'מכת אש' הוכרז בשל עוצמת האש | סכנה ממשית לקו בתים (בארץ)כיכר השבת
עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים במושב כסלון • נוהל 'מכת אש' הוכרז בשל עוצמת האש | סכנה ממשית לקו בתים (בארץ)כיכר השבת
מחסן המכיל חומרים כימיים מסוכנים עולה בלהבות במחוז מוזל שבצרפת | כ-30,000 איש הונחו להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות | תושב מעיד: "האוויר בלתי ניתן לנשימה" | ענן שחור מיתמר מעל המפעל בשעה זו (בעולם)כיכר השבת
בטהרן טוענים: ניתוח טכנולוגי של קובץ שמע יכול לחשוף את מיקומו המדויק • החשש: 'טביעת אצבע אקוסטית' תסגיר את הבונקר | האם יש בכלל מי שיקליט? (בעולם)יוסי נכטיגל
תאונת דרכים קשה אירעה בכביש 77 סמוך למחלף רמת ישי, עם מעורבות של ארבעה כלי רכב שאחד מהם התהפך. ארבעה נפגעים בגילאי 30-50 נפצעו באורח בינוני, ו-11 נוספים בגילאי 10-30, חלקם ילדים, נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, וכלל הנפגעים פונו לבתי החולים.קובי רוזן
הוא רק צחצח שיניים כרגיל - אבל נקודה אדומה קטנה בכיור גרמה לו לעצור. מה שרבים ממהרים לשטוף ולהמשיך הלאה, עשוי להיות הסימן שהחניכיים מנסות לשלוחכיכר השבת
תאונת דרכים מחרידה התרחשה בשעות אחר הצהריים ברמת הגולן: חובשים ופרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 35 שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, תשעה פצועים קיבלו טיפול ופונו לבתי חולים (בארץ)מישאל לוי
תאונת דרכים מחרידה התרחשה בשעות אחר הצהריים ברמת הגולן: חובשים ופרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 35 שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, תשעה פצועים קיבלו טיפול ופונו לבתי חולים (בארץ)מישאל לוי
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