כיכר השבת
מבזקלא טוב להם שם

הם עוד מתלוננים: מהגרים מרוקאים שחצו בכוח לספרד מספרים מה עבר עליהם

רוב המהגרים הבלתי חוקיים ממרוקו לספרד כבר עשו פרסה, והחליטו לחזור לבתיהם אל מעבר לגבול | בראיונות שפורסמו ב'רויטרס', התלוננו המרוקנים על היחס המזלזל שקיבלו ועל המחירים היקרים באי הסמוך (חדשות) 

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מבזקים נוספים

17:08

שריפת ענק ליד בית שמש: הוכרזה 'מכת אש', החל פינוי המושב כסלון

עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים במושב כסלון • נוהל 'מכת אש' הוכרז בשל עוצמת האש | סכנה ממשית לקו בתים (בארץ)

כיכר השבת
17:07

שריפת ענק במושב כסלון: צוותי כיבוי נלחמים בלהבות הסמוכות לבתים

עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים במושב כסלון • נוהל 'מכת אש' הוכרז בשל עוצמת האש | סכנה ממשית לקו בתים (בארץ)

כיכר השבת
16:59

"אי אפשר לנשום" | צרפת: מחסן חומרים כימיים עולה בלהבות - 30,000 איש בהסגר 

מחסן המכיל חומרים כימיים מסוכנים עולה בלהבות במחוז מוזל שבצרפת | כ-30,000 איש הונחו להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות | תושב מעיד: "האוויר בלתי ניתן לנשימה" | ענן שחור מיתמר מעל המפעל בשעה זו (בעולם) 

כיכר השבת
16:54

מפתיע: למה איראן מסרבת לפרסם אפילו הקלטת קול של חמינאי?

בטהרן טוענים: ניתוח טכנולוגי של קובץ שמע יכול לחשוף את מיקומו המדויק • החשש: 'טביעת אצבע אקוסטית' תסגיר את הבונקר | האם יש בכלל מי שיקליט? (בעולם)

יוסי נכטיגל
16:50

תאונה קשה בכביש 77: 4 פצועים בינוני ו-11 קל

תאונת דרכים קשה אירעה בכביש 77 סמוך למחלף רמת ישי, עם מעורבות של ארבעה כלי רכב שאחד מהם התהפך. ארבעה נפגעים בגילאי 30-50 נפצעו באורח בינוני, ו-11 נוספים בגילאי 10-30, חלקם ילדים, נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, וכלל הנפגעים פונו לבתי החולים.

קובי רוזן
16:44

הפך לויראלי: הוא ירק לכיור - ואז קרא לאשתו לראות את הצבע

הוא רק צחצח שיניים כרגיל - אבל נקודה אדומה קטנה בכיור גרמה לו לעצור. מה שרבים ממהרים לשטוף ולהמשיך הלאה, עשוי להיות הסימן שהחניכיים מנסות לשלוח

כיכר השבת
16:26

התנגשות קטלנית בצפון: רכב נמעך לחלוטין בשולי הכביש - הרוג ו-9 פצועים

תאונת דרכים מחרידה התרחשה בשעות אחר הצהריים ברמת הגולן: חובשים ופרמדיקים  נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 35 שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, תשעה פצועים קיבלו טיפול ופונו לבתי חולים (בארץ)

מישאל לוי
16:23

התנגשות קטלנית בצפון: רכב נמעך לחלוטין בשולי הכביש - הרוג ו-9 פצועים

תאונת דרכים מחרידה התרחשה בשעות אחר הצהריים ברמת הגולן: חובשים ופרמדיקים  נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 35 שנפגע באורח אנוש וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, תשעה פצועים קיבלו טיפול ופונו לבתי חולים (בארץ)

מישאל לוי
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