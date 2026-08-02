מפתיע: למה איראן מסרבת לפרסם אפילו הקלטת קול של חמינאי?

הוא רק צחצח שיניים כרגיל - אבל נקודה אדומה קטנה בכיור גרמה לו לעצור. מה שרבים ממהרים לשטוף ולהמשיך הלאה, עשוי להיות הסימן שהחניכיים מנסות לשלוח

כיכר השבת