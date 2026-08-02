גורמים בישראל מעבירים ביקורת חריגה על התנהלותו התמוהה של הנשיא טראמפ, הגורמת לנזק משמעותי לצה"ל, בין היתר | מתברר כי נתניהו ובכירי הדרג המדיני למדו על ביטול המתקפה מהפוסט שפרסם טראמפ ברשת החברתית | כל הפרטים על הלילה המתוח - והביקורת הכבדה על טראמפ (מדיני)ישראל גראדווהל
נתניהו משנה כיוון בסוגיית הגיוס | גולדקנופף תוקף בחריפות | טראמפ מבטל את המתקפה על איראן | שרב כבד בחופי הכינרת | גם בעלי החיים בספארי נאבקים בחום | אלימות קשה נגד נהג אוטובוס בירושלים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
נתניהו משנה כיוון בסוגיית הגיוס | גולדקנופף תוקף בחריפות | טראמפ מבטל את המתקפה על איראן | שרב כבד בחופי הכינרת | גם בעלי החיים בספארי נאבקים בחום | אלימות קשה נגד נהג אוטובוס בירושלים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, נפגש עם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כחלק מההיערכות לבחירות לכנסת ה-26. בין הנושאים שעלו: אכיפת עבירות בחירות, השפעה פסולה על בוחרים וחסימת צירי תנועה ביום הבחירות • בן גביר תקף בחריפות את היועמ”שית וקרא לסולברג להרחיקה מכל עיסוק בבחירות (פוליטי)כיכר השבת
משרד הבריאות הודיע כי החל מהיום נכנסה לתוקף חובת סימון אזהרות בריאות גרפיות על כלל מוצרי העישון בישראל, לצד האזהרות המילוליות הקיימות. האזהרות יסומנו בגודל של 75% משטח האריזה ויחולו על סיגריות, סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק לצריכה פומית ומוצרי נרגילה. המהלך מציב את ישראל בשורה אחת עם כ-140 מדינות בעולם. בחודשיים האחרונים נרשמה עלייה של למעלה מ-800% במספר הפניות למוקד הלאומי לגמילה מעישון. מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הצהיר: "התקנות שנכנסות היום לתוקף הן צעד חשוב במאבק בעישון ומציב את ישראל בשורה אחת עם מדינות העולם".יוסי נכטיגל
בלשי משטרת מחוז מרכז סיכלו פיגוע פלילי ברמלה. בחיפוש בשטח פתוח סמוך לתחנת הרכבת נחשפו שלושה מטעני צינור רבי עוצמה ועשרות קליעים שנגנבו מצה"ל. חבלן משטרתי נטרל את המטענים והם הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי. הפעילות בוצעה במסגרת מאבק ביחידה ללחימה בפשיעה נגד החזקת אמצעי לחימה בידי גורמים פליליים.קובי רוזן
ארבעה כלי רכב פרטיים התנגשו בכביש 77 סמוך למחלף ישי בשעה 15:43. צוותי מד"א פינו 13 פצועים לבתי החולים רמב"ם ובני ציון: 4 במצב בינוני — שתי ילדות בנות 5 עם חבלות בגפיים, ילד בן 7 עם חבלה בפנים וגבר בן 34 עם חבלות בגפיים. 9 פצועים נוספים במצב קל.קובי רוזן
חמאס פרסמה כרוז בו היא מאשימה את ישראל בהסלמה מכוונת ברצועת עזה במטרה לסכל את ההבנות עם המתווכים להשלמת הסכם הפסקת האש. לטענת הארגון, ההפצצות מאז שעות הבוקר הובילו למותם של יותר מ-18 פלסטינים ולמחיקת משפחות שלמות. חמאס דרשה מהמתווכים ומהערבים להסכם לגנות את הפשעים ולהפעיל לחץ על ישראל להפסיק את התוקפנות בהתאם להסכם.קובי אטינגר
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