המשטרה מבקשת לחקור חברי כנסת נוספים בליכוד בפרשת מבקר המדינה

משרד הבריאות הודיע כי החל מהיום נכנסה לתוקף חובת סימון אזהרות בריאות גרפיות על כלל מוצרי העישון בישראל, לצד האזהרות המילוליות הקיימות. האזהרות יסומנו בגודל של 75% משטח האריזה ויחולו על סיגריות, סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק לצריכה פומית ומוצרי נרגילה. המהלך מציב את ישראל בשורה אחת עם כ-140 מדינות בעולם. בחודשיים האחרונים נרשמה עלייה של למעלה מ-800% במספר הפניות למוקד הלאומי לגמילה מעישון. מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הצהיר: "התקנות שנכנסות היום לתוקף הן צעד חשוב במאבק בעישון ומציב את ישראל בשורה אחת עם מדינות העולם".

יוסי נכטיגל