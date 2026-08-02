אזהרות בריאות גרפיות על מוצרי עישון נכנסו לתוקף בישראל

חמאס פרסמה כרוז בו היא מאשימה את ישראל בהסלמה מכוונת ברצועת עזה במטרה לסכל את ההבנות עם המתווכים להשלמת הסכם הפסקת האש. לטענת הארגון, ההפצצות מאז שעות הבוקר הובילו למותם של יותר מ-18 פלסטינים ולמחיקת משפחות שלמות. חמאס דרשה מהמתווכים ומהערבים להסכם לגנות את הפשעים ולהפעיל לחץ על ישראל להפסיק את התוקפנות בהתאם להסכם.

קובי אטינגר