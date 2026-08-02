סער בתצהיר לבגץ: הזכרתי לחברי הכנסת שאסור לתעד את עצמם

מקורות אמריקנים תקפו את ישראל בגלל המשך החיסולים בעזה, שלדבריהם "מבודדים את ישראל במזרח התיכון" וטענו: "הורגים חפים מפשע, זה גורם לישראל להיראות תאבי דם" | לדבריהם, ישראל קיבלה על עצמה את התנאים, כולל הפסקת הסיכולים הממוקדים, כדי שחמאס יהיה מחויב לצעד הבא - מסירת נשקו (מדיני)

דניאל הרץ