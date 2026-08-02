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5 חיילי צבא לבנון נפצעו מפיצוץ מטען של חיזבאללה בדרום לבנון

כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בכפרא שבדרום לבנון, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעו חמישה חיילים. צה"ל הבהיר כי בניגוד לטענות, המטען אינו של כוחותינו אלא של חיזבאללה. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני בדרום לבנון, באזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל.

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