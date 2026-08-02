קמפיין נתניהו היכה בבטן הרכה: בנט ולפיד בצניחה

באופן חריג ובניגוד לכל המקובל בהליכי המינויים בצה״ל - שר הביטחון הודיע הערב בשידור חי בטלוויזיה על מינוי אלוף בצה״ל ועל הזזתו של אלוף אחר מתפקידו | כ"ץ הודיע במהלך ריאיון בתקשורת כי ראש אכ"א דדו בר כליפא יחליף את האלוף אבי בלוט בפיקוד מרכז | בלוט נכנס לתפקידו ביולי 2024 (צבא וביטחון)כיכר השבת
בת 26 התחשמלה בבנימינה, בעלה של האישה, כונן במד"א, העניק לה את הטיפול הרפואי הראשוני - והחזיר לה את הדופק תוך דקות ספורות | לאחר מתן שוק חשמלי ממכשיר דפיברילטור, ליבה חזר לפעום והיא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב יציב (בארץ)קובי אטינגר
שתי נשים נפצעו בתאונת דרכים בעתלית בשעה 22:10. צוותי מד"א פינו לבית החולים רמב"ם אישה כבת 40 במצב בינוני עם חבלה בחזה, ופצועה נוספת במצב קל.קובי רוזן
משטרת ישראל, יחד עם גורמי ביטחון נוספים, ממשיכה גם היום במאמצים הקדחתניים לאיתורה של אפרת מנחם, נערה בת 16 התושבת כוכב יעקב, שנעדרת זה עשרה ימים | זה פרטי תיאורה (משטרה)קובי רוזן
מקורות אמריקנים תקפו את ישראל בגלל המשך החיסולים בעזה, שלדבריהם "מבודדים את ישראל במזרח התיכון" וטענו: "הורגים חפים מפשע, זה גורם לישראל להיראות תאבי דם" | לדבריהם, ישראל קיבלה על עצמה את התנאים, כולל הפסקת הסיכולים הממוקדים, כדי שחמאס יהיה מחויב לצעד הבא - מסירת נשקו (מדיני)דניאל הרץ
מחסן ענק עמוס קורקינטים וטרקטורונים נשרף כליל בהוד השרון • מפקד מחוז מרכז הגיע לזירה להערכת מצב | במקביל: שריפה נוספת פרצה ליד פתח תקווה (בארץ)קובי ישראל
גבר כבן 30 נפצע באירוע אלימות ברחוב אהרון ברט בנתניה. הוא סבל מפציעות חודרות בגופו. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה לבית החולים לניאדו במצב בינוני.קובי רוזן
בצעד חריג שחשף הניו יורק טיימס, מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים בירדן חתמו על מכתב פתוח הקורא לסילוק הכוחות האמריקאיים מהממלכה, בזמן שבסיסים בהם שוהים חיילי ארה"ב הופכים ליעד למטחי טילים איראניים ומעוררים פאניקה ציבורית עמוקה (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
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