באופן חריג ובניגוד לכל המקובל בהליכי המינויים בצה״ל - שר הביטחון הודיע הערב בשידור חי בטלוויזיה על מינוי אלוף בצה״ל ועל הזזתו של אלוף אחר מתפקידו | כ"ץ הודיע במהלך ריאיון בתקשורת כי ראש אכ"א דדו בר כליפא יחליף את האלוף אבי בלוט בפיקוד מרכז | בלוט נכנס לתפקידו ביולי 2024 (צבא וביטחון)

כיכר השבת