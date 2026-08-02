כיכר השבת
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חיל הים יערוך תרגיל צבאי מתוכנן בין שבי ציון לאשדוד

חיל הים יערוך תרגיל צבאי החל ממחר (יום ב') בבוקר ועד יום שלישי בערב, במרחב הימי שבין שבי ציון לאשדוד. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.

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01:26

הולכת רגל נפגעה קשה מרכב בקריית מוצקין

אישה כבת 45 נפגעה במצב קשה מרכב ברחוב החשמונאים בקריית מוצקין בשעה 00:29. הנפגעת מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם.

קובי רוזן
01:04

3 נפגעים קל בתאונת דרכים בין שני רכבים באשדוד

שני כלי רכב התנגשו בשדרות ירושלים באשדוד. צוותי איחוד הצלה טיפלו במקום בשני גברים ובאישה כבני 25 שנפצעו במצב קל.

קובי רוזן
01:04

שר הביטחון כץ ימנה את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז

שר הביטחון ישראל כץ החליט לקבל את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ולמנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז. הרמטכ"ל המליץ על המינוי כבר בסוף אפריל, וכץ ראיין את בר כליפא ביוני והתרשם ממנו. המינוי צפוי להתבצע בסבב המינויים הבא. לפי לשכת שר הביטחון, המדיניות היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמה.

כיכר השבת
00:58

טראמפ: יש הסכם לגבי הורמוז - השיחות יתחילו ביום שני | מודה לראשונה: סעודיה לחצה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים במטוס האייר פורס 1 וטען כי ישנו הסכם עם איראן לגבי סוגיית הורמוז | הנשיא הודה לראשונה כי סעודיה היא זו שגרמה לו לסגת מתוכניותיו לבצע מתקפה גדולה באיראן | הדברים המלאים (חדשות)

ישראל גראדווהל
23:33

שר הביטחון הודיע בריאיון: ראש אכ"א יחליף את האלוף אבי בלוט בפיקוד המרכז

באופן חריג ובניגוד לכל המקובל בהליכי המינויים בצה״ל - שר הביטחון הודיע הערב בשידור חי בטלוויזיה על מינוי אלוף בצה״ל ועל הזזתו של אלוף אחר מתפקידו | כ"ץ הודיע במהלך ריאיון בתקשורת כי ראש אכ"א דדו בר כליפא יחליף את האלוף אבי בלוט בפיקוד מרכז | בלוט נכנס לתפקידו ביולי 2024 (צבא וביטחון)

כיכר השבת
23:29

אירוע חריג: בת 26 התחשלמה בבנימינה - בעלה טיפל בה והחזיר לה את הדופק

בת 26 התחשמלה בבנימינה, בעלה של האישה, כונן במד"א, העניק לה את הטיפול הרפואי הראשוני - והחזיר לה את הדופק תוך דקות ספורות | לאחר מתן שוק חשמלי ממכשיר דפיברילטור, ליבה חזר לפעום והיא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב יציב (בארץ)

קובי אטינגר
23:25

תאונת דרכים בעתלית — 2 פצועות פונו לרמב"ם

שתי נשים נפצעו בתאונת דרכים בעתלית בשעה 22:10. צוותי מד"א פינו לבית החולים רמב"ם אישה כבת 40 במצב בינוני עם חבלה בחזה, ופצועה נוספת במצב קל.

קובי רוזן
23:21

דאגה בכוכב יעקב: אפרת מנחם בת ה-16 נעדרת עשרה ימים

משטרת ישראל, יחד עם גורמי ביטחון נוספים, ממשיכה גם היום במאמצים הקדחתניים לאיתורה של אפרת מנחם, נערה בת 16 התושבת כוכב יעקב, שנעדרת זה עשרה ימים | זה פרטי תיאורה (משטרה)

קובי רוזן
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