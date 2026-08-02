שר הביטחון כץ ימנה את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים במטוס האייר פורס 1 וטען כי ישנו הסכם עם איראן לגבי סוגיית הורמוז | הנשיא הודה לראשונה כי סעודיה היא זו שגרמה לו לסגת מתוכניותיו לבצע מתקפה גדולה באיראן | הדברים המלאים (חדשות)

ישראל גראדווהל