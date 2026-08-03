כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

צה"ל יערוך תרגיל צבאי מתוכנן ברעננה החל הערב

צה"ל יערוך תרגיל צבאי החל הערב (יום ב') ועד מחר (יום ג') בבוקר בעיר רעננה. במהלך התרגיל ייעשה שימוש בתאורה ותורגש תנועה ערה של כוחות צבא ורכבי הצלה באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

07:07

"פגיעה קשה באמון הציבור": עופר וינטר תוקף את הדחת האלוף בלוט בשידור חי

תת אלוף במיל' עופר וינטר תוקף את החלטת שר הביטחון להדיח את מפקד פיקוד המרכז • "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור" | זו תגובת כ"ץ למתקפות נגדו (צבא וביטחון)

ב. ניסני
07:00

"יאללה הבייתה" | בנט ממשיך להתרסק בסקרים, בש"ס קוראים לו לפרוש

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט המשיכה בצלילה החופשית והתרסקה בסקר 'כאן 11' ל-13 מנדטים בלבד | ח"כ מיכאל מלכיאלי קרא לבנט לפרוש (פוליטי)

ישי כהן
06:48

"הרגשנו את המיטה זזה" | רעידת אדמה במצרים הורגשה גם בישראל

רעש בעוצמה 5.2 פקד את מצרים לפנות בוקר • תושבים בדרום ובמרכז הארץ דיווחו על הרעידה והתראות בטלפונים | הרעידה הורגשה במרחק 300 ק"מ מישראל (בארץ)

דוד הכהן
02:24

4 ילדים ובני נוער נפצעו קל בתאונה בין שני רכבים בירושלים

שני כלי רכב התנגשו בצומת רחובות גולדה מאיר ויצחק מירסקי בירושלים. צוותי איחוד הצלה טיפלו במקום בארבעה נפגעים בגילאי 9, 11, 17 ו-18 שנפצעו במצב קל. כולם פונו לבית החולים שערי צדק.

קובי רוזן
01:26

הולכת רגל נפגעה קשה מרכב בקריית מוצקין

אישה כבת 45 נפגעה במצב קשה מרכב ברחוב החשמונאים בקריית מוצקין בשעה 00:29. הנפגעת מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם.

קובי רוזן
01:04

3 נפגעים קל בתאונת דרכים בין שני רכבים באשדוד

שני כלי רכב התנגשו בשדרות ירושלים באשדוד. צוותי איחוד הצלה טיפלו במקום בשני גברים ובאישה כבני 25 שנפצעו במצב קל.

קובי רוזן
01:04

שר הביטחון כץ ימנה את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז

שר הביטחון ישראל כץ החליט לקבל את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ולמנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז. הרמטכ"ל המליץ על המינוי כבר בסוף אפריל, וכץ ראיין את בר כליפא ביוני והתרשם ממנו. המינוי צפוי להתבצע בסבב המינויים הבא. לפי לשכת שר הביטחון, המדיניות היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמה.

כיכר השבת
00:58

טראמפ: יש הסכם לגבי הורמוז - השיחות יתחילו ביום שני | מודה לראשונה: סעודיה לחצה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים במטוס האייר פורס 1 וטען כי ישנו הסכם עם איראן לגבי סוגיית הורמוז | הנשיא הודה לראשונה כי סעודיה היא זו שגרמה לו לסגת מתוכניותיו לבצע מתקפה גדולה באיראן | הדברים המלאים (חדשות)

ישראל גראדווהל
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר