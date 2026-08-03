"הרגשנו את המיטה זזה" | רעידת אדמה במצרים הורגשה גם בישראל

שר הביטחון ישראל כץ החליט לקבל את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ולמנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז. הרמטכ"ל המליץ על המינוי כבר בסוף אפריל, וכץ ראיין את בר כליפא ביוני והתרשם ממנו. המינוי צפוי להתבצע בסבב המינויים הבא. לפי לשכת שר הביטחון, המדיניות היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמה.

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