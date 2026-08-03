"הרגשנו את המיטה זזה" | רעידת אדמה במצרים הורגשה גם בישראל

תת אלוף במיל' עופר וינטר תוקף את החלטת שר הביטחון להדיח את מפקד פיקוד המרכז • "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור" | זו תגובת כ"ץ למתקפות נגדו (צבא וביטחון)ב. ניסני
מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט המשיכה בצלילה החופשית והתרסקה בסקר 'כאן 11' ל-13 מנדטים בלבד | ח"כ מיכאל מלכיאלי קרא לבנט לפרוש (פוליטי)ישי כהן
צה"ל יערוך תרגיל צבאי החל הערב (יום ב') ועד מחר (יום ג') בבוקר בעיר רעננה. במהלך התרגיל ייעשה שימוש בתאורה ותורגש תנועה ערה של כוחות צבא ורכבי הצלה באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
שני כלי רכב התנגשו בצומת רחובות גולדה מאיר ויצחק מירסקי בירושלים. צוותי איחוד הצלה טיפלו במקום בארבעה נפגעים בגילאי 9, 11, 17 ו-18 שנפצעו במצב קל. כולם פונו לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
אישה כבת 45 נפגעה במצב קשה מרכב ברחוב החשמונאים בקריית מוצקין בשעה 00:29. הנפגעת מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם.קובי רוזן
שני כלי רכב התנגשו בשדרות ירושלים באשדוד. צוותי איחוד הצלה טיפלו במקום בשני גברים ובאישה כבני 25 שנפצעו במצב קל.קובי רוזן
שר הביטחון ישראל כץ החליט לקבל את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ולמנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז. הרמטכ"ל המליץ על המינוי כבר בסוף אפריל, וכץ ראיין את בר כליפא ביוני והתרשם ממנו. המינוי צפוי להתבצע בסבב המינויים הבא. לפי לשכת שר הביטחון, המדיניות היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמה.כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים במטוס האייר פורס 1 וטען כי ישנו הסכם עם איראן לגבי סוגיית הורמוז | הנשיא הודה לראשונה כי סעודיה היא זו שגרמה לו לסגת מתוכניותיו לבצע מתקפה גדולה באיראן | הדברים המלאים (חדשות)ישראל גראדווהל
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