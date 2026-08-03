'כמו רואה חשבון של המאפיה': טראמפ כבש ניצחון נוסף 

שי אלון, ראש מועצת בית אל, תקף את שר הביטחון ישראל כץ בחריפות: "בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים". אלון הוסיף: "השר כץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז תגיד לי ואני אשלים לך אותם". אלון מסר שפנה לראש הממשלה כדי להסיר את "החרפה הזו".

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