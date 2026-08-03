כיכר השבת
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חקירה בתל אביב: חשד להשלכת פריט אמל"ח בשכונת צמרת

משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר שדווח על פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת צמרת בתל אביב במהלך הלילה. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. שוטרי תחנת לב תל אביב וחבלנים הגיעו למקום ומבצעים פעולות חקירה ואיסוף ממצאים. המשטרה מעריכה שהרקע לאירוע פלילי.

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סובל מהזיות ורעידות: שחיין כבש את הים הבלטי וצלח 160 קילומטר 

הוא לא נגע בסירה, איבד קשר עם המציאות, והפך לאדם הראשון בהיסטוריה שצלח את הים הבלטי בשחייה רצופה משוודיה לפולין (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:01

צה"ל תקף ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון — חשד לפצצות חודרות בונקרים

מטוס קרב של צה"ל תקף הלילה ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון, שמתחתיו כלואים עשרות מחבלי חזבאללה במערכת מנהרות תת קרקעית. גולשים לבנוניים סבורים שמדובר בפצצות חודרות בונקרים בשל הרעידות החזקות שנילוו לתקיפה.

קובי אטינגר
09:01

רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה בתל אביב

גבר כבן 40 נפצע במצב קשה בתאונת קורקינט חשמלי בדרך שלמה בתל אביב בשעה 07:14. הנפגע סובל מחבלות ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב.

קובי רוזן
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ניצחון ענק: תיעוד שיחת הווידאו ישמש ראיה נגד "האחים המחבלים" - המשפט ייפתח בקרוב

היוטיובר הישראלי מקס וייפר רשם ניצחון ענק, כאשר בית המשפט באוסטרליה הפך החלטה של ערכאה קודמת | השופא קבע כי שיחת הווידאו בה נראו שני אחים לרפואה מאוסטרליה מאיימים ברצח כלפי ישראלים יוכל לשמש כראייה במשפט נגדם (בעולם)

כיכר השבת
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דני שפיץ
08:33

במקביל לצמרות העצים: טיל אוקראיני תועד משייט בגובה נמוך במיוחד • צפו

תיעוד שפורסם בהרחבה ברשתות החברתיות מציג טיל שיוט אוקראיני כשהוא טס בגובה נמוך מאוד, כמעט של צמרות העצים הסמוכות | הטיל נראה בבירור רב כשהוא עובר את המצלמה | זה הטילים שנראה בתמונה (בעולם)

כיכר השבת
07:39

ראש מועצת בית אל תקף את כץ על מינוי מפקד פיקוד המרכז

שי אלון, ראש מועצת בית אל, תקף את שר הביטחון ישראל כץ בחריפות: "בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים". אלון הוסיף: "השר כץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז תגיד לי ואני אשלים לך אותם". אלון מסר שפנה לראש הממשלה כדי להסיר את "החרפה הזו".

כיכר השבת
07:24

השרב לא מוותר: כל האזהרות והתחזית לימים הקרובים | בין הזמנים לוהט

למרות ירידה קלה בטמפרטורות, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור בכל חלקי הארץ • אזהרות אדומות פורסמו בעמק בית שאן, בבקעה ובערבה, ואזהרות כתומות בגולן ובנגב • משעות הצהריים: רוחות חזקות בהרים | התחזית המלאה (בארץ)

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