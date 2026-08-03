רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה בתל אביב

הוא לא נגע בסירה, איבד קשר עם המציאות, והפך לאדם הראשון בהיסטוריה שצלח את הים הבלטי בשחייה רצופה משוודיה לפולין (חדשות בעולם)דני שפיץ
מטוס קרב של צה"ל תקף הלילה ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון, שמתחתיו כלואים עשרות מחבלי חזבאללה במערכת מנהרות תת קרקעית. גולשים לבנוניים סבורים שמדובר בפצצות חודרות בונקרים בשל הרעידות החזקות שנילוו לתקיפה.קובי אטינגר
היוטיובר הישראלי מקס וייפר רשם ניצחון ענק, כאשר בית המשפט באוסטרליה הפך החלטה של ערכאה קודמת | השופא קבע כי שיחת הווידאו בה נראו שני אחים לרפואה מאוסטרליה מאיימים ברצח כלפי ישראלים יוכל לשמש כראייה במשפט נגדם (בעולם)כיכר השבת
משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר שדווח על פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת צמרת בתל אביב במהלך הלילה. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. שוטרי תחנת לב תל אביב וחבלנים הגיעו למקום ומבצעים פעולות חקירה ואיסוף ממצאים. המשטרה מעריכה שהרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוסיף בסוף השבוע עוד תואר לרשימת הישגיו על מגרש הגולף – ולא התאפק ועקץ את היריבים (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד שפורסם בהרחבה ברשתות החברתיות מציג טיל שיוט אוקראיני כשהוא טס בגובה נמוך מאוד, כמעט של צמרות העצים הסמוכות | הטיל נראה בבירור רב כשהוא עובר את המצלמה | זה הטילים שנראה בתמונה (בעולם)כיכר השבת
שי אלון, ראש מועצת בית אל, תקף את שר הביטחון ישראל כץ בחריפות: "בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים". אלון הוסיף: "השר כץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז תגיד לי ואני אשלים לך אותם". אלון מסר שפנה לראש הממשלה כדי להסיר את "החרפה הזו".כיכר השבת
למרות ירידה קלה בטמפרטורות, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור בכל חלקי הארץ • אזהרות אדומות פורסמו בעמק בית שאן, בבקעה ובערבה, ואזהרות כתומות בגולן ובנגב • משעות הצהריים: רוחות חזקות בהרים | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
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