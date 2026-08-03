האם גברים יכולים לטבול בבריכה במלון או בצימר? • צפו 

בעוד גלים אימתניים וזרמי סחף מאיימים על המתרחצים, המצילים נאלצו לפעול במהירות כדי למנוע אסון (חדשות בעולם)דני שפיץ
דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל באגאי הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה שיחות יתקיימו היום עם האיראנים בנוגע למצרי הורמוז | הדובר אמר כי איראן לא תשנה את דעתה בכל הנוגע למצרי הורמוז וכי היא מקיימת שיחות עם עומאן בלבד - ולא עם ארה"ב (חדשות)כיכר השבת
מסמכים רגישים שדלפו מחשבון אישי של בכירי חברת אלביט ופורסמו ברשת חושפים תכתובות דרמטיות על עסקת ענק בהיקף מיליארדי דולרים לאספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים לאיחוד האמירויות, בצל מתיחות ביטחונית אזורית חסרת תקדים מול איראן (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
גבר כבן 30 נהרג היום (ראשון) בתאונת עבודה במוסך בשגב שלום. התאונה אירעה בשעה 09:54 כאשר הגבר נפגע מרכב במהלך עבודתו. הוא פונה למרפאה מקומית, שם ניסו חובשים ופראמדיקים של מד"א להחיות אותו, אך נאלצו לקבוע את מותו.קובי רוזן
שר הביטחון ישראל כץ הכחיש את הטענות שקרא להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור, וכינה זאת "שקר מוחלט". כץ טען כי המלצת הרמטכ"ל למנות את האלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז פורסמה באפריל, ובחודש יולי אישר את המינוי לאחר ריאיון. "כאשר אחד המשתתפים קרא 'להדיח את האלוף', השבתי באופן מיידי וברור: 'לא'", הדגיש. כץ תקף את התקשורת בטענה שמדובר בקמפיין פוליטי נגד הממשלה, והפנה את הדיון לשאלה מה יקרה אם יאיר גולן יהיה שר ביטחון.כיכר השבת
התרגשות בחצר הקודש רחמסטריווקא בבורו פארק, בית המדרש הגדול של החסידות עובר בימים אלו מתיחת פנים מקיפה • בשלב הראשון, הקומה התחתונה תיסגר והאדמו"ר יתפלל בבית מדרשו של אביו זצ"ל. בשלב השני, ישופץ היכל בית המדרש הגדול כיאה לבית השם • כל הפרטים והשינויים לקראת הימים הנוראים (חסידים)חיים רוזנבוים
שר הביטחון מפרסם הבהרה נרחבת: "הניסיון להציג את דבריי כהדחה הוא שקר מוחלט" • כ"ץ חושף: המלצת הרמטכ"ל למינוי בר כליפא התקבלה כבר באפריל (צבא)ב. ניסני
בית המשפט הפלילי במחוז קינגס החליט להותיר במעצר את התוקף שפרץ לבית משפחה חב"דית • חבר מושבעים גדול הוסיף אישומים חמורים נוספים | עבר פלילי מדאיג במיוחד (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
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