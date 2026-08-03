שר הביטחון ישראל כץ הכחיש את הטענות שקרא להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור, וכינה זאת "שקר מוחלט". כץ טען כי המלצת הרמטכ"ל למנות את האלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז פורסמה באפריל, ובחודש יולי אישר את המינוי לאחר ריאיון. "כאשר אחד המשתתפים קרא 'להדיח את האלוף', השבתי באופן מיידי וברור: 'לא'", הדגיש. כץ תקף את התקשורת בטענה שמדובר בקמפיין פוליטי נגד הממשלה, והפנה את הדיון לשאלה מה יקרה אם יאיר גולן יהיה שר ביטחון.

כיכר השבת