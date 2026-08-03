כץ מכחיש שקרא להדחת מפקד פיקוד המרכז בשידור

דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל באגאי הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה שיחות יתקיימו היום עם האיראנים בנוגע למצרי הורמוז | הדובר אמר כי איראן לא תשנה את דעתה בכל הנוגע למצרי הורמוז וכי היא מקיימת שיחות עם עומאן בלבד - ולא עם ארה"ב (חדשות)

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