כיכר השבת
מבזקלא היה ולא נברא

שיחות על הורמוז? ההצהרה של משרד החוץ האיראני שמביכה את טראמפ

דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל באגאי הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה שיחות יתקיימו היום עם האיראנים בנוגע למצרי הורמוז | הדובר אמר כי איראן לא תשנה את דעתה בכל הנוגע למצרי הורמוז וכי היא מקיימת שיחות עם עומאן בלבד - ולא עם ארה"ב (חדשות) 

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י | צילום: צילום: מסך מתוך התוכנית
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