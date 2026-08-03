הנהגים לא חשדו בדבר: מה הסתתר בצד הכביש?

תקרית אלימה וקשה התרחשה מעל כביש 1: אילן מנס, בן 76, אושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה כשהוא סובל מזעזוע מוח ומדימום מוחי - בעקבות תקיפה שחווה כאשר ניסה להסיר שלט שנתלה מעל גשר מחלף חמד. השלט קרא לשחרורו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. מנס נפגע בראשו ובעקבות התדרדרות במצבו הרפואי הוא צפוי לעבור ניתוח במחלקה הנוירוכירורגית (בארץ)דוד הכהן
מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לנחל גוב, לאיתור וחילוץ אב ו- 6 ילדים (בגילאי 9-19) שנותק עמם הקשר מאז השעה 11:30, אז התלוננו כי הם מותשים מהחום הכבד (חדשות)קובי רוזן
הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)כיכר השבת
שוטרי יאל"כ להב 433 יחד עם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עיכבו לחקירה מספר אנשי עסקים ביניהם קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל, בחשד להסתרת זכויות בנכסי נדל"ן ובהברחת נכסים (משטרה)קובי רוזן
לפי דיווח המתפרסם ברשת CNN, סנטקום שיגרה מכתב לחיילים בו היא מבקשת מהם לספק רעיונות "יצירתיים" איך להביס את איראן | האם לארצות הברית נגמרו הרעיונות? כך לפחות זה נראה | הדיווח המלא (חדשות)כיכר השבת
סירת איחוד הצלה לצד שוטרי השיטור הימי בכנרת בסיוע מסוק מהמערך האווירי עורכים חיפושים אחר אדם בשנות ה-40 לחייו שהשאיר את חפציו בחוף הטרפז, נכנס כנראה למים - ונעלם (חדשות)קובי רוזן
משטרת ישראל עיכבה הבוקר לחקירה קבלן ואיש עסקים לשעבר ומעורבים נוספים בחשד להסתרת נכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים. החשוד, המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל לפי החשד להסתיר זכויותיו בנכסים שונים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. מהחקירה עולה כי החשודים פעלו באופן שיטתי להסתיר זכויותיהם מול הרשויות. עם המעבר לחקירה גלויה נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.קובי רוזן
"עינות יהודה" המחודשים, הנמצאים סמוך לאזור התעשייה אריאל שבשומרון, מלאים במים נהדרים וכוללים שלוש בריכות בהן אחת עמוקה במיוחד | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השביעית לבין הזמנים (טיולים)ישראל שפירא
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