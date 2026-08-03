תקרית אלימה וקשה התרחשה מעל כביש 1: אילן מנס, בן 76, אושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה כשהוא סובל מזעזוע מוח ומדימום מוחי - בעקבות תקיפה שחווה כאשר ניסה להסיר שלט שנתלה מעל גשר מחלף חמד. השלט קרא לשחרורו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. מנס נפגע בראשו ובעקבות התדרדרות במצבו הרפואי הוא צפוי לעבור ניתוח במחלקה הנוירוכירורגית (בארץ)

דוד הכהן