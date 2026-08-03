כיכר השבת
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"על שולחן הכשרות" | הרב שמואל בורנשטיין חושף: אלו הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל • צפו

הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)

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13:00

בגלל שלט מעל הכביש: הקשיש הותקף קשות - וגילה דימום במוח כעבור ימים

תקרית אלימה וקשה התרחשה מעל כביש 1: אילן מנס, בן 76, אושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה כשהוא סובל מזעזוע מוח ומדימום מוחי - בעקבות תקיפה שחווה כאשר ניסה להסיר שלט שנתלה מעל גשר מחלף חמד. השלט קרא לשחרורו של יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. מנס נפגע בראשו ובעקבות התדרדרות במצבו הרפואי הוא צפוי לעבור ניתוח במחלקה הנוירוכירורגית (בארץ)

דוד הכהן
12:50

"מותשים מהחום הכבד": אב ושישה ילדים נעדרים בנחל גוב | יחידת החילוץ הוקפצה

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12:27

אנשי עסקים וקבלן בפשיטת רגל עוכבו לחקירה | אלו החשדות נגדם

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קובי רוזן
12:27

דיווח: ההודעה ההזויה שקיבלו החיילים האמריקנים בנוגע למלחמה עם איראן

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כיכר השבת
12:26

הנהגים לא חשדו בדבר: מה הסתתר בצד הכביש?

מבצע אכיפה חריג נועד ללכוד נהגים שהסיטו את עיניהם מהכביש אל הטלפון |המשטרה הציבה בשטח "תצפיתן" יוצא דופן (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:22

חיפושים נרחבים בכנרת: השאיר את חפציו בחוף הטרפז, נכנס למים - ונעלם

סירת איחוד הצלה לצד שוטרי השיטור הימי בכנרת בסיוע מסוק מהמערך האווירי עורכים חיפושים אחר אדם בשנות ה-40 לחייו שהשאיר את חפציו בחוף הטרפז, נכנס כנראה למים - ונעלם (חדשות)

קובי רוזן
12:17

מעצר קבלן וחשודים נוספים בחשד להסתרת נכסים בשווי עשרות מיליונים

משטרת ישראל עיכבה הבוקר לחקירה קבלן ואיש עסקים לשעבר ומעורבים נוספים בחשד להסתרת נכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים. החשוד, המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל לפי החשד להסתיר זכויותיו בנכסים שונים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. מהחקירה עולה כי החשודים פעלו באופן שיטתי להסתיר זכויותיהם מול הרשויות. עם המעבר לחקירה גלויה נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.

קובי רוזן
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