הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)

כיכר השבת