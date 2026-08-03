האוורסט של הזבל: בלוגר טיפס על ההר הגבוה והמזוהם בעולם

תינוק כבן 8 חודשים במצב בינוני עם סימני מכת חום. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לצומת יהודיה, כשהוא מעורפל הכרה. התינוק פונה למרכז רפואי צפון (פוריה).
קצין משטרה תפס פורץ לדירה בתל אביב - תוך כדי שהוא מנסה להשתחל לדירה דרך החלון | החשוד נעצר והועבר לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט (משטרה)קובי רוזן
בשורה משמחת בחסידות סקולען: האדמו"ר מלייקווד ימריא לארץ הקודש לרגל הולדת תאומים לבנו, הרב אליעזר זוסיא פורטוגל • השלום זכר, הברית המילה, והשבת המשותפת בירושלים לצד אחיו האדמו"ר מסקולען ירושלים • וגם: התפילה המיוחדת בציון רשב"י במירון בערב ראש חודש אלול • כל הפרטים על הביקור המרומם (חסידים)חיים רוזנבוים
שני פועלים זרים מתאילנד בשנות ה-40 לחייהם אושפזו בטיפול נמרץ אחרי שקטפו ואכלו מצמח בר נפוץ | השניים קטפו את צמח טבק השיח באזור מגוריהם, הכינו ממנו מרק - והחלו לסבול מהרעלה חריפה | מצב אחד מהם מוגדר קשה, והוא מורדם ומונשם בבית החולים רמב"ם בחיפה (בארץ)חזקי שטרן
לוחמי מג"ב מרכז ובלשי תחנת קאסם תפסו אמצעי לחימה בשתי פעילויות מבצעיות. בפעילות הראשונה אותרו ברכב נטוש מקלע סקורפיון ונשק ציד, ובשטח נמצאו קופסאות עם תחמושת. בפעילות נוספת בסוף השבוע אותרו בסליק במשאית נטושה ליד אצטדיון חמיס חמישה פריטי חומר נפץ תקני במשקל כולל של כ-2.5 ק"ג. חומרי הנפץ הועברו לבדיקות מעבדה פורנזיות.קובי רוזן
האדמו"ר מאמשינוב פקד הבוקר את קברו של זקינו, האדמו"ר מאמשינוב זצ"ל, בבית העלמין העתיק בטבריה, לרגל יום ההילולא קדישא | האדמו"ר שפך ציקון לחש והעתיר בתפילה ממושכת לישועת הכלל והפרט (חסידים)חיים רוזנבוים
הוגש כתב אישום נגד שני תושבי שפרעם באשמת כניסה למסגד עם חרב ואקדח, ביצוע ירי בתוך המסגד והסתרת הנשק לאחר מכן.קובי אטינגר
תאונת דרכים חזיתית וקשה התרחשה היום בכביש 42, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו בעוצמה רבה. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 שסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, העניקו הצוותים הרפואיים טיפול לצעירה כבת 25 שנפצעה באורח בינוני ופינו אותה לבית החולים קפלן עם חבלות בגפיים ובבטן. בוחני התנועה של המשטרה החלו בבירור נסיבות התאונה (בארץ)מישאל לוי
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