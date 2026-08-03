תאונת דרכים חזיתית וקשה התרחשה היום בכביש 42, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו בעוצמה רבה. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 שסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, העניקו הצוותים הרפואיים טיפול לצעירה כבת 25 שנפצעה באורח בינוני ופינו אותה לבית החולים קפלן עם חבלות בגפיים ובבטן. בוחני התנועה של המשטרה החלו בבירור נסיבות התאונה (בארץ)

מישאל לוי