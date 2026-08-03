כיכר השבת
מבזקאת כל האמת בפרצוף

הם נלחמים בחמש חזיתות, ומאושרים יותר מאיתנו: השר היווני שיגע את הרשת

ממוכר ספרים בטלוויזיה לציוני הנלהב ביותר באירופה – אדוניס גאורגיאדיס חושף בשידור חי את הסוד של ישראל: "הם נלחמים בחמש חזיתות, בלב המדבר, ובכל זאת מאושרים יותר מאיתנו" (חדשות בעולם)

אדוניס גאורגיאדיס | צילום: צילום: מסך מתוך התוכנית
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14:57

צוות מד"א העניק טיפול ראשוני לתינוק בן 8 חודשים הסובל מסימני מכת חום; פונה במצב בינוני

תינוק כבן 8 חודשים במצב בינוני עם סימני מכת חום. הוא הובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לצומת יהודיה, כשהוא מעורפל הכרה. התינוק פונה למרכז רפואי צפון (פוריה).

14:50

תפיסה דרמטית: קצין משטרה עצר פורץ - בזמן שניסה להיכנס מהחלון

קצין משטרה תפס פורץ לדירה בתל אביב - תוך כדי שהוא מנסה להשתחל לדירה דרך החלון | החשוד נעצר והועבר לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט (משטרה)

קובי רוזן
14:47

לרגל הולדת התאומים: האדמו"ר מלייקווד בדרכו לביקור הוד בארץ • כל הפרטים

בשורה משמחת בחסידות סקולען: האדמו"ר מלייקווד ימריא לארץ הקודש לרגל הולדת תאומים לבנו, הרב אליעזר זוסיא פורטוגל • השלום זכר, הברית המילה, והשבת המשותפת בירושלים לצד אחיו האדמו"ר מסקולען ירושלים • וגם: התפילה המיוחדת בציון רשב"י במירון בערב ראש חודש אלול • כל הפרטים על הביקור המרומם (חסידים)

חיים רוזנבוים
14:44

שני פועלים זרים הורעלו לאחר שבישלו ואכלו מרק מצמח בר שקטפו

שני פועלים זרים מתאילנד בשנות ה-40 לחייהם אושפזו בטיפול נמרץ אחרי שקטפו ואכלו מצמח בר נפוץ | השניים קטפו את צמח טבק השיח באזור מגוריהם, הכינו ממנו מרק - והחלו לסבול מהרעלה חריפה | מצב אחד מהם מוגדר קשה, והוא מורדם ומונשם בבית החולים רמב"ם בחיפה (בארץ)

חזקי שטרן
14:30

מג"ב ומשטרה תפסו נשק, תחמושת וחומר נפץ באזור כפר קאסם

לוחמי מג"ב מרכז ובלשי תחנת קאסם תפסו אמצעי לחימה בשתי פעילויות מבצעיות. בפעילות הראשונה אותרו ברכב נטוש מקלע סקורפיון ונשק ציד, ובשטח נמצאו קופסאות עם תחמושת. בפעילות נוספת בסוף השבוע אותרו בסליק במשאית נטושה ליד אצטדיון חמיס חמישה פריטי חומר נפץ תקני במשקל כולל של כ-2.5 ק"ג. חומרי הנפץ הועברו לבדיקות מעבדה פורנזיות.

קובי רוזן
14:30

בבית העלמין העתיק בטבריה | האדמו"ר מאמשינוב שפך שיח לישועת הכלל והפרט

האדמו"ר מאמשינוב פקד הבוקר את קברו של זקינו, האדמו"ר מאמשינוב זצ"ל, בבית העלמין העתיק בטבריה, לרגל יום ההילולא קדישא | האדמו"ר שפך ציקון לחש והעתיר בתפילה ממושכת לישועת הכלל והפרט (חסידים)

חיים רוזנבוים
14:30

כתב אישום נגד שניים משפרעם בגין ירי במסגד והסתרת נשק

הוגש כתב אישום נגד שני תושבי שפרעם באשמת כניסה למסגד עם חרב ואקדח, ביצוע ירי בתוך המסגד והסתרת הנשק לאחר מכן.

קובי אטינגר
14:17

התנגשות קטלנית במרכז: הרכבים התרסקו באמצע הכביש, בן 40 נהרג

תאונת דרכים חזיתית וקשה התרחשה היום בכביש 42, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו בעוצמה רבה. צוותי הרפואה  שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 שסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. בנוסף, העניקו הצוותים הרפואיים טיפול לצעירה כבת 25 שנפצעה באורח בינוני ופינו אותה לבית החולים קפלן עם חבלות בגפיים ובבטן. בוחני התנועה של המשטרה החלו בבירור נסיבות התאונה (בארץ)

מישאל לוי
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