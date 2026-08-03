התנגשות קטלנית במרכז: הרכבים התרסקו באמצע הכביש, בן 40 נהרג

ממוכר ספרים בטלוויזיה לציוני הנלהב ביותר באירופה – אדוניס גאורגיאדיס חושף בשידור חי את הסוד של ישראל: "הם נלחמים בחמש חזיתות, בלב המדבר, ובכל זאת מאושרים יותר מאיתנו" (חדשות בעולם)

דני שפיץ