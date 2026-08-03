פרסום ראשון : מזכה הרבים הרב דוד פריוף שטס עם בני משפחתו לחופשה במיאמי, נעצר בסוף השבוע האחרון בשדה התעופה המקומי ונכלא למשך 24 שעות | בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר הרב דוד פריוף: "איך שנחתתי בשדה התעופה שוטרים אזקו אותי ולקחו אותי לכלא עם מדי אסיר, הורידו לי את הכיפה והציצית, זה היה ממש משפיל" (חדשות)איציק אוחנה
יותר מ-2,000 חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לעיר אלמטי לרגל הילולת המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש. למרות האתגרים הלוגיסטיים והמסע המורכב דרך מדינות מוסלמיות, ההמונים גודשים את ציונו של הרה"ק, שהוגלה לאזור בידי השלטון הקומוניסטי ונפטר שם במסירות נפש. כיום, תחת הנהגתו של השליח והרב הראשי הרב ישעיה-אלעזר כהן, הפך מקום הגלות לאימפריה יהודית תוססת הפועלת סביב השנה (יהדות)נחמן שטרנהרץ
אמן החושים אורי גלר סיפר בפודקאסט של שרון גל: "אני אדם מאמין מאוד" | הוא סיפר: "לפני כ-50 שנה נפגשתי עם הרבי מליובאוויטש ועשיתי איתו טלפתיה" | צפו בסיפור המרתק בחדרו של הרבי (ברנז'ה)איציק אוחנה
השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק דורשים מראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס באופן מיידי את הקבינט המדיני-ביטחוני, כדי לעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לרצועת עזה | כמו כן, ביקשו השניים "לעצור את יישום מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום, ולחייב את מועצת השלום לתקן את המתווה כך שיעמוד ביעדי המלחמה ובהתחייבויות שניתנו לישראל" (פוליטי)יוני גבאי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתמודד עם העקשנות האיראנית שלא לזוז מעמדתה בנוגע להורמוז - ועד כה זה הצליח לה | האיראנים מנסים לשכנע את טראמפ לוותר, ומאיימים במחיר גדול יותר בכל פעם שהוא מאיים - וזה עובד להם (מדיני)ישראל גראדווהל
הכתבת הפוליטית של כיכר השבת בראיון ראשון באולפן | בריאות ותזונה: ניפוץ מיתוס הוויטמינים ומאבק במשקל | תרבות, חופשות וחשבון נפש אישי | פוליטיקה, ביטחון ותחזית קודרת לרעידות אדמה | תכנית דבר ראשון בספיישל חופשה ובין הזמנים | צפו (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
קצין מג"ב ירושלים זיהה רכב חשוד עם חלון שבור ונהג מחשיד, וסימן לו לעצור. הנהג החל להימלט בנהיגה פרועה, והקצין פתח במרדף תוך ביצוע ירי לעבר הרכב. לוחמי מג"ב במחסום אל-ג'יב נערכו לעצירת הרכב וסגרו את השערים, אך הנהג פרץ את המחסום, פגע בשערים והתהפך. הלוחמים עצרו את החשוד, תושב כפר בידו. נמצא כי הרכב נגנב מוקדם יותר ממבשרת ציון ונתפס כשהוא ניזוק באופן משמעותי.קובי רוזן
חמאס מתכננת מחר הלוויה המונית ל-112 גופות של בני משפחות אבו שריעה ואלחסאינה שחולצו בשבועיים האחרונים מהריסות בשכונת צברה בעיר עזה. לפי חמאס, המתחם נתקף על ידי צה"ל ב-22.11.23, כחודש וחצי לאחר ה-7 באוקטובר. לטענת הארגון, מתחת להריסות נקברו 308 בני משפחות אלו ועד כה חולצו רק 112 גופות.קובי אטינגר
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