סמוטריץ' וסטרוק לנתניהו: תעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה

פרסום ראשון : מזכה הרבים הרב דוד פריוף שטס עם בני משפחתו לחופשה במיאמי, נעצר בסוף השבוע האחרון בשדה התעופה המקומי ונכלא למשך 24 שעות | בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר הרב דוד פריוף: "איך שנחתתי בשדה התעופה שוטרים אזקו אותי ולקחו אותי לכלא עם מדי אסיר, הורידו לי את הכיפה והציצית, זה היה ממש משפיל" (חדשות)

איציק אוחנה