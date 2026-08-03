יותר מ-2,000 חסידים מכל רחבי העולם הגיעו לעיר אלמטי לרגל הילולת המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש. למרות האתגרים הלוגיסטיים והמסע המורכב דרך מדינות מוסלמיות, ההמונים גודשים את ציונו של הרה"ק, שהוגלה לאזור בידי השלטון הקומוניסטי ונפטר שם במסירות נפש. כיום, תחת הנהגתו של השליח והרב הראשי הרב ישעיה-אלעזר כהן, הפך מקום הגלות לאימפריה יהודית תוססת הפועלת סביב השנה (יהדות)

נחמן שטרנהרץ