צה"ל חיסל בתקיפה אווירית ממוקדת במרחב דיר אל בלח את מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור גאפ, שלקח חלק פעיל בפלישת השבעה באוקטובר, החזיק בשבי את רום ברסלבסקי והופיע לעיני כל בטקסי מסירת החטופים (צבא וביטחון)

ב. ניסני