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מזעזע: נחטף לפרדס מבודד ליד בית עלמין בדרום ואקדח הוצמד לראשו

הפרקליטות הגישה כתבי אישום חמורים נגד שלושה צעירים מבאר שבע, בעקבות אירוע חטיפה, איומים ברצח וסחיטה באיומים של אזרח על רקע עסקת רכב שבוטלה ושלא הותירה כל חוב. הקורבן נחטף לפרדס ואז לבית העלמין בעיר, שם הותקף באגרופים ובוצע לעברו ירי מדומה באמצעות חפץ הנחזה לאקדח. רק תושייה ברגע האחרון הצילה אותו מידי חוטפיו (בארץ)

אילוסטרציה | צילום: צילום: שאטרסטוק
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