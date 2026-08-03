תרגיל ענק ראשון מסוגו: ברדלס, שב"ס וחיל האוויר בתרחיש אימה

צה"ל חיסל בתקיפה אווירית ממוקדת במרחב דיר אל בלח את מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור גאפ, שלקח חלק פעיל בפלישת השבעה באוקטובר, החזיק בשבי את רום ברסלבסקי והופיע לעיני כל בטקסי מסירת החטופים (צבא וביטחון)ב. ניסני
כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב ירושלים בן 63 מחסידות ברסלב, בגין ביצוע עבירות קשות בשלושה קטינים בני 12 בבית כנסת ואף במהלך נסיעה לאומן, הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים (משטרה)דניאל הרץ
כוחות ההצלה הגדולים שהוזעקו במהירות לבית פרטי במועצה האזורית מטה יהודה בעקבות דיווח קשה על פעוט כבן שנתיים שטבע בבריכה ביתית, נאבקים על חייו לאחר פעולות החייאה מתקדמות | מצבו הוגדר כאנוש (בארץ)בני סולומון
פעוט טבע בבריכה בבית במועצה אזורית מטה יהודה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום במהירות הבזק מצאו את הפעוט כבן שנתיים ללא דופק ונשימה, והם מעניקים לו טיפול רפואי מציל חיים ומבצעים בו פעולות החייאה אינטנסיביות במצב אנוש וקריטי
שירות הביטחון הכללי שחרר ממעצר מנהלי את ג'יבריל זביידי, בכיר בפת"ח ותושב ג'נין שהוחזק במאסר 3 שנים, לאחר שתקופת הצו פגה לחלוטין, והוא עושה את דרכו בחזרה אל לב מוקד הטרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
נשיא בית המשפט העליון הורה להשתחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני חייל ששירת בתפקיד רגיש והודה במגע עם סוכן איראני בזמן מלחמה, זאת למרות תסקירי מבחן שליליים חמורים שהזהירו מפני מסוכנות ביטחונית גבוהה המרחפת מעל המערכת כולה (חוק ומשפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
חודשיים בלבד אחרי סיום תפקידו כראש המוסד, דדי ברנע מונה ליו"ר הדירקטוריון ולנשיא הגלובלי של חברת הטכנולוגיה הביטחונית האמריקנית Ondas Defense (בעולם)יוסי נכטיגל
הנשיא המודח פרסם מסר מהכלא בניו יורק לקראת פתיחת המשא ומתן • מריה קורינה מצ'אדו, זוכת נובל לשלום, לא תשתתף בשיחות • משפטו ייפתח ביוני 2027 (בעולם)כיכר השבת
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