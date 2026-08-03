נקמה מתוקה: חוסל מפקד נוחבה שהתעמר בחטופים

נשיא בית המשפט העליון הורה להשתחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני חייל ששירת בתפקיד רגיש והודה במגע עם סוכן איראני בזמן מלחמה, זאת למרות תסקירי מבחן שליליים חמורים שהזהירו מפני מסוכנות ביטחונית גבוהה המרחפת מעל המערכת כולה (חוק ומשפט)

יוני גבאי ודניאל הרץ