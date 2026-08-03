כיכר השבת
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פצוע קשה מירי בכפר קאסם, מצוד אחר החשודים

גבר בשנות ה-30 לחייו פונה במצב קשה לאחר שנורה בכפר קאסם. שוטרי תחנת קאסם הגיעו למקום תוך דקות ופתחו בחקירה לצד מצוד אחר החשודים במעשה. הרקע לאירוע פלילי.

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19:52

רוכב אופנוע בן 32 נפצע קשה בתאונה באופקים

גבר בן 32 נפצע קשה בתאונת אופנוע ברחוב אליהו גולומב באופקים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 18:50. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלת ראש, כשהוא מורדם ומונשם.

קובי רוזן
19:50

עוד טרגדיה קשה בבין הזמנים: בחור חרדי נהרג בהתהפכות טרקטורון, חברו נפצע

בחור בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון התהפך בשטח פתוח • פצוע נוסף במצב קל פונה לבית חולים | היום שחלף היה יום קשה במיוחד בבין הזמנים לציבור החרדי (חדשות חרדים)

קובי אטינגר
19:29

הפרשן שמקורב לנתניהו תוקף בחריפות: "אם כחלון ישוריין בליכוד - זו התאבדות פוליטית"

הפרשן יעקב ברדוגו תקף בחריפות את הדיווח על שיריון אפשרי של כחלון • "חתום על תר"ש גדעון ועל אי-הרפורמה המשפטית" | "הדיפ סטייט של הדיפ סטייט" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
19:24

חילול השם נורא בשוויץ ובאוסטריה - אתרי הנופש מאיימים לסגור את המקום לחרדים

חילול השם נורא מתרחש בימי הקיץ הללו באתרי הנופש השונים באלפים בשוויץ ובאוסטריה, כאשר מיעוט נופשים חרדים מלכלכים את האתרים ומזלזלים בהנחיות המקומיות | המצב הגיע לידי כך שהמקומיים מאיימים לסגור את אתרי הנופש בפני החרדים (חדשות)

ישראל גראדווהל
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שוב משפחה חרדית נתקעה בשטח | ומה הסיפור של הגדוד החרדי החדש • צפו

נתניהו דוחה את הדרישה לנסיגה מעזה | גדוד חרדי חדש לבוגרי גיל הפטור | החיפושים אחר הנעדר בכנרת נמשכים | אב וששת ילדיו חולצו מנחל גוב | מחקר: 268 אלף ישראלים עזבו את הארץ | לראשונה מאז 7 באוקטובר: שגרירי צ'ילה והונדורס הוסמכו | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
19:17

במרכז ירושלים: גבר חרדי כבן 70 התמוטט ואיבד הכרה באמצע הרחוב הסואן

צוותי איחוד הצלה הגיעו לתחנת אוטובוס ברחוב נתן שטראוס • ביצעו החייאה ומתן שוק חשמלי | שב להכרה מלאה ופונה במצב יציב (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
19:08

האיראנים טוענים כי לא מתקיימות שיחות, טראמפ הגיב בזעם: "הם מתחננים לפגישה"

הנשיא האמריקני מסר הודעה חריפה כנגד האיראנים, לאחר שטענו כי לא מתקיים כלל משא ומתן מול ארצות הברית והכחישו שהיו שיחות ישירות, טראמפ כתב: "הם דו-פרצופיים בצורה בלתי נתפסת, הם מתחננים לפגישה" | המתיחות נמשכת (בעולם)

יוסי נכטיגל
18:51

הגר"א נבנצל 'נתפס על חם' - כך הגיב ראש ישיבת מאור התלמוד | מעייריב

שעות של חרדה: אב ו-6 ילדיו אותרו תשושים בנחל | ראש הישיבה חבר המועצת הפתיע עם תלמידיו את גדול הדור: "ככה לומדים!" | פיקוח ממשלתי על הגמ"חים | ישראל ביתנו מגיבה למרדכי בן דוד | נמשכים החיפושים אחר חרדי שנעלם בכנרת | מלכיאלי לועג לבנט: "תפרוש בזמן" (מעייריב)

איצלה כץ
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