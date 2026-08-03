גבר בן 37 נפצע בינוני באירוע אלימות בצפת

גבר בן 32 נפצע קשה בתאונת אופנוע ברחוב אליהו גולומב באופקים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 18:50. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה עם חבלת ראש, כשהוא מורדם ומונשם.קובי רוזן
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הפרשן יעקב ברדוגו תקף בחריפות את הדיווח על שיריון אפשרי של כחלון • "חתום על תר"ש גדעון ועל אי-הרפורמה המשפטית" | "הדיפ סטייט של הדיפ סטייט" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חילול השם נורא מתרחש בימי הקיץ הללו באתרי הנופש השונים באלפים בשוויץ ובאוסטריה, כאשר מיעוט נופשים חרדים מלכלכים את האתרים ומזלזלים בהנחיות המקומיות | המצב הגיע לידי כך שהמקומיים מאיימים לסגור את אתרי הנופש בפני החרדים (חדשות)ישראל גראדווהל
נתניהו דוחה את הדרישה לנסיגה מעזה | גדוד חרדי חדש לבוגרי גיל הפטור | החיפושים אחר הנעדר בכנרת נמשכים | אב וששת ילדיו חולצו מנחל גוב | מחקר: 268 אלף ישראלים עזבו את הארץ | לראשונה מאז 7 באוקטובר: שגרירי צ'ילה והונדורס הוסמכו | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
צוותי איחוד הצלה הגיעו לתחנת אוטובוס ברחוב נתן שטראוס • ביצעו החייאה ומתן שוק חשמלי | שב להכרה מלאה ופונה במצב יציב (חדשות חרדים)חזקי שטרן
הנשיא האמריקני מסר הודעה חריפה כנגד האיראנים, לאחר שטענו כי לא מתקיים כלל משא ומתן מול ארצות הברית והכחישו שהיו שיחות ישירות, טראמפ כתב: "הם דו-פרצופיים בצורה בלתי נתפסת, הם מתחננים לפגישה" | המתיחות נמשכת (בעולם)יוסי נכטיגל
שעות של חרדה: אב ו-6 ילדיו אותרו תשושים בנחל | ראש הישיבה חבר המועצת הפתיע עם תלמידיו את גדול הדור: "ככה לומדים!" | פיקוח ממשלתי על הגמ"חים | ישראל ביתנו מגיבה למרדכי בן דוד | נמשכים החיפושים אחר חרדי שנעלם בכנרת | מלכיאלי לועג לבנט: "תפרוש בזמן" (מעייריב)איצלה כץ
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