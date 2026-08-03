הנשיא האמריקני מסר הודעה חריפה כנגד האיראנים, לאחר שטענו כי לא מתקיים כלל משא ומתן מול ארצות הברית והכחישו שהיו שיחות ישירות, טראמפ כתב: "הם דו-פרצופיים בצורה בלתי נתפסת, הם מתחננים לפגישה" | המתיחות נמשכת (בעולם)

יוסי נכטיגל