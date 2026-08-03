הנשיא טראמפ אמר כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית | "אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם הראש", אמר, והוסיף: "אני מקווה שיתעשתו" | לדבריו, "נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר" (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר | בתקיפה נוספת חוסל המחבל ג'לאל סביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בחמאס (צבא)ב. ניסני
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי השיחות עם איראן יתקדמו במהירות. "זה לא עניין מורכב במיוחד", אמר. לדבריו, מחר יידון נושא פתיחת מצר הורמוז באופן מלא, ולאחר מכן יידונו יכולות הגרעין של איראן. טראמפ הוסיף: "זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על הסכם טוב".קובי אטינגר
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב דיר אל-בלח את המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה נוספת במרחב שאטי חוסל המחבל ג'לאל צביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום.ב. ניסני
מפת הדרכים מחייבת פירוק מוחלט של נשק קל, כבד ומנהרות • נתניהו נפגש עם הנציג העליון של המועצה מלאדנוב | התהליך יפוקח על ידי כוח בינלאומי (פוליטי מדיני)בני סולומון
אחר הסערה אמש עם מפקד פיקוד המרכז, שר הביטחון נועד הערב עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון • הדגיש: "האלוף בלוט מבצע את תפקידו היטב וזכה לשבחים, אין בינינו מחלוקת" | כ"ץ נועד הערב עם הרמטכ"ל וראש הממשלה (צבא וביטחון)ב. ניסני
משרד האינפורמציה הפקיסטני חסם את אתר אלג'זירה באנגלית ברחבי המדינה בגלל "סיקור מוטה וצהוב" של הבחירות. המשרד האשים את הערוץ בסיקור סלקטיבי מקלפיות שנבחרו בקפידה ובהצגה מעוותת של הליך ההצבעה באזור אזאד ג'אמו וקשמיר. ההצהרה טענה כי "עיתונות צהובה מסוג זה רק מחזקת את סדר היום של גורמים חיצוניים בעלי אינטרסים, המבקשים לערער את הלגיטימיות של הבחירות". פקיסטן וקטר מתחרות על הובלת המו"מ בין איראן לארה"ב.קובי אטינגר
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