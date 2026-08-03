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אחרי הסערה בשידור חי, כ"ץ מתקפל? "האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין בינינו כל מחלוקת"

אחר הסערה אמש עם מפקד פיקוד המרכז, שר הביטחון נועד הערב עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון • הדגיש: "האלוף בלוט מבצע את תפקידו היטב וזכה לשבחים, אין בינינו מחלוקת" | כ"ץ נועד הערב עם הרמטכ"ל וראש הממשלה (צבא וביטחון)

הפגישה הערב עם השר כ"ץ | צילום: צילום: משרד הביטחון
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21:47

אסון: תלמיד ישיבת פוניבז׳ מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג בהתהפכות הרייזר

בחור בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון התהפך בשטח פתוח • פצוע נוסף במצב קל פונה לבית חולים | היום שחלף היה יום קשה במיוחד בבין הזמנים לציבור החרדי (חדשות חרדים)

קובי אטינגר
21:36

טראמפ על איראן: "ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה - לפני שנערוף אותם"

הנשיא טראמפ אמר כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית | "אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם הראש", אמר, והוסיף: "אני מקווה שיתעשתו" | לדבריו, "נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר" (בעולם)

יוסי נכטיגל
21:17

צה"ל ושב"כ: חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בטבח שמחת תורה

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר | בתקיפה נוספת חוסל המחבל ג'לאל סביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בחמאס (צבא)

ב. ניסני
21:15

טראמפ: השיחות עם איראן יתקדמו במהירות — זו ההזדמנות האחרונה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי השיחות עם איראן יתקדמו במהירות. "זה לא עניין מורכב במיוחד", אמר. לדבריו, מחר יידון נושא פתיחת מצר הורמוז באופן מלא, ולאחר מכן יידונו יכולות הגרעין של איראן. טראמפ הוסיף: "זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על הסכם טוב".

קובי אטינגר
21:15

צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב דיר אל-בלח את המחבל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה נוספת במרחב שאטי חוסל המחבל ג'לאל צביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום.

ב. ניסני
21:04

טראמפ: "זו ההזדמנות האחרונה של איראן לחתום"

20:50

מועצת השלום בהודעה רשמית: נסיגת צה"ל רק אחרי פירוק מלא של נשק חמאס

מפת הדרכים מחייבת פירוק מוחלט של נשק קל, כבד ומנהרות • נתניהו נפגש עם הנציג העליון של המועצה מלאדנוב | התהליך יפוקח על ידי כוח בינלאומי (פוליטי מדיני)

בני סולומון
20:31

אחרי הסערה בשידור חי: שר הביטחון כ"ץ מתקפל? "האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין בינינו כל מחלוקת"

שר הביטחון נועד הערב עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון • הדגיש: אלוף בלוט מבצע תפקידו היטב וזכה לשבחים | הפגישה בצל סערת ההדחה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
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