בליכוד הציעו שריון לאבידע בכר, מגיבורי קיבוץ בארי בטבח שמחת תורה, אך הוא סירב | עוד דווח כי נתניהו ניסה לצרף לרשימה גם את שר האוצר לשעבר משה כחלון, אך הניסיון לא צלח עד כה (פוליטי)

יוני גבאי